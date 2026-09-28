Иностранцы в Пскове: как контролируется запрет на труд мигрантов

Уже почти три месяца в Псковской области действуют ограничения на труд иностранных граждан по 11 видам экономической деятельности, включая такси, доставку и общественное питание. О том, как в регионе обеспечивается соблюдение законодательства, приходится ли мигрантам искать другую занятость, кто и как контролирует миграционный статус водителей такси, узнала Псковская Лента Новостей.

Запрет на привлечение иностранных работников, трудящихся по патентам, был принят в связи с необходимостью противодействия незаконной миграции, пресечения и профилактики преступлений со стороны иностранных граждан и в их отношении. Еще одна причина - создание рабочих мест для российских граждан и перераспределение трудовых ресурсов в пользу жителей области.

Надо отметить, что это не «закон против мигрантов вообще», а региональное ограничение для иностранцев, работающих по патентам, в конкретных отраслях. В первую очередь, он касается граждан таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдова. В связи со вступившими в силу изменениями ряд трудовых договоров с мигрантами был расторгнут, и некоторым из них пришлось отправиться на заработки в другие регионы или сменить сферу деятельности.

Нарушений не выявлено

Государственный надзор за трудовой деятельностью иностранных работников осуществляет Министерство внутренних дел. Проводятся проверки соблюдения миграционного законодательства в отношении работодателей, заказчиков работ и услуг, а также принимающих сторон.

«До вступления в силу ограничительных мер на территории области по 11 видам деятельности осуществляли трудовую деятельность порядка 80 иностранных граждан. В связи с вступившими в силу ограничениями трудовые отношения с указанной категорией иностранных граждан расторгнуты. По результатам мониторинга фактов привлечения по указанным кодам ОКВЭД иностранных граждан не установлено», - сообщил руководитель отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области капитан внутренней службы Антон Морозов.

Он пояснил, что «эти запреты касаются только иностранцев, которые работают по патентам, и не распространяются на граждан ЕАЭС, лиц с видом на жительство или разрешением на временное проживание, а также высококвалифицированных специалистов».

По его словам, мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства проводятся на постоянной основе. «За восемь месяцев на территории региона проведено порядка 850 проверочных мероприятий, в том числе проверены объекты, на которых иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность. Проведено два оперативно-профилактических мероприятия и этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2026». В части запрета на привлечение иностранных граждан по 11 видам экономической деятельности нарушений не выявлено», - сказал Антон Морозов.

В настоящее время на территории Псковской области на миграционном учете состоит более 7500 иностранных граждан, осуществляют трудовую деятельность более 6 000. Традиционно наиболее востребованные сферы — обрабатывающие производства, более 20 % трудоустроенных иностранцев, в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства оформлено порядка 1300 человек или 20,9 %. Также среди иностранных работников не менее популярно строительство. В данной сфере трудятся более 1000 человек.

По словам полицейского, криминальная активность мигрантов значительного влияния на оперативную обстановку в регионе не оказывает. «Принятыми мерами удалось добиться сокращения числа преступлений общеуголовной направленности, совершенных иностранными гражданами. В сравнении с прошлым годом число таких преступлений снизилось на 43 %. Совершенные в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства преступления не имеют этнической окраски. Доля миграционной преступности в общем массиве зарегистрированных преступлений остается незначительной и составляет 1,9 %», - сообщил Антон Морозов.

Правда, по словам полицейского, в связи с близостью к государственной границе выявляются попытки незаконного ее прохождения. За 8 месяцев совершено 53 таких преступления.

Роста административных правонарушений, совершенных мигрантами, на территории региона не допущено. «В целях предупреждения таких правонарушений на постоянной основе проходят профилактические мероприятия, в том числе разъяснительная работа. Проводятся встречи с участием работодателей, осуществляющих привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности на обслуживаемой территории, и сотрудников подразделений по вопросам миграции по разъяснению обязательных требований и административных процедур. В 2026 году проведено 26 встреч, в которых приняли участие представители 47 юридических лиц», - сообщил он.

Кто за рулем такси?

Несмотря на запрет привлекать к трудовой деятельности мигрантов по патентам, в сфере перевозок легковым такси иностранные граждане продолжают работать. На такие факты псковичи жаловались губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который в связи с этим поручил «выработать решения по защите интересов псковских водителей».

«Действующая система ФГИС «Такси» (федеральная государственная информационная система, которая создана, чтобы навести порядок на рынке таксомоторных перевозок в России — прим.ред.) позволяет агрегаторам проверять легальность автомобиля и его владельца, но никак не контролирует, кто именно сидит за рулём», - пояснил глава региона.

Все технические моменты пояснили в пресс-службе сервиса заказа такси «Максим». «Для доступа к сервису водитель заполняет анкету, прикладывает копии паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации автомобиля. Также водитель прикладывает фото с паспортом. Искусственный интеллект помогает менеджерам сравнить текущее фото и фото в документах. Система проверки анкет практически исключает возможность регистрации в сервисе по поддельным документам. Водителю присваивается уникальный ID с необходимостью регулярно проходить контроль личности и состояния автомобиля. Это принципиально важное дополнение к государственным реестрам», - сообщила специалист отдела по связям с общественностью сервиса Екатерина Мамай.

По ее словам, ФГИС «Такси» позволяет проверить легальность перевозчика и автомобиля, однако для безопасности поездки необходимо также устанавливать связь между конкретным заказом и человеком, который фактически находится за рулем.

Информация о назначенном на заказ водителе и автомобиле видна в приложении. Если приехал другой автомобиль или за рулем находится другой человек, пассажир может отправить сообщение в службу поддержки по номеру телефона, форму обратной связи в мобильном приложении или на сайте сервиса. «Все обращения фиксируются и обрабатываются круглосуточно. Такое обращение является основанием для проверки. Сервис сопоставляет информацию по заказу и данные профиля водителя и при необходимости запрашивает дополнительное подтверждение личности», - отметила Екатерина Мамай.

После поступления жалобы от пассажира, а также просто в случайном порядке сервис может назначить фотоконтроль. Если процедура не пройдена или выявлены нарушения, к водителю применяются санкции от повышения комиссии за заказы до ограничения доступа к сервису.

Если водитель передаст доступ к аккаунту третьим лицам, его заблокируют. Привязанный номер телефона попадёт в чёрный список: зарегистрировать на него новую учётную запись нельзя.

Оперативно получить информацию о том, какие автоматизированные и ручные процедуры используются, чтобы гарантировать, что за рулем автомобиля находится именно тот водитель, чьи данные указаны в профиле, у другого заметного игрока на этом рынке «Яндекс. Такси» не удалось.

Совместно с властью и бизнесом

Что касается миграционного статуса осуществляющих перевозки водителей, то, например, сервис «Максим» ориентирован на сотрудничество с самозанятыми — частными водителями, работающими в основном на личных автомобилях, то есть гражданами РФ и ЕАЭС, на которых ограничения не распространяются.

«Однако для отрасли в целом проблема имеет определенную специфику, требующую более тесного взаимодействия с органами власти, - отметила специалист отдела по связям с общественностью сервиса. - Запрет работать в сфере такси юридически вводится в отношении иностранных граждан, которым требуется разрешение на работу в России. Патенты нужны иностранным гражданам для заключения трудовых договоров с российскими работодателями. При этом в такси трудовых отношений нет. Мигранты арендуют автомобили в таксопарках. От них требуется только привозить арендную плату. Так устроена современная таксопарковая модель».

По словам Екатерины Мамай, важно разделять функции цифровой платформы и государства. Достоверная информация о гражданстве, миграционном статусе иностранного гражданина, действительности разрешительных документов и установленных в конкретном регионе ограничениях находится в государственных информационных системах.

«Поэтому наиболее надежным решением является не загрузка водителем фотографии документа и его ручная проверка сервисами, а автоматизированное межведомственное подтверждение права конкретного человека выполнять перевозки. Мы считаем правильным дальнейшее развитие ФГИС «Такси» в сторону контроля не только перевозчика и автомобиля, но и конкретного водителя, фактически выполняющего заказ», - сказала Екатерина Мамай.

Она пояснила, что цифровые платформы технически способны передавать сведения о том, кто выполняет конкретный заказ, а государственная система, в свою очередь, могла бы автоматически подтверждать право этого человека заниматься перевозками: действительность документов, наличие необходимых разрешений и отсутствие установленных законом ограничений, в том числе связанных с миграционным статусом.

«Такой обмен должен происходить автоматически, без необходимости для водителя постоянно собирать бумажные справки, а для платформы — вручную проверять документы, достоверность которых государство может установить значительно надежнее по собственным информационным системам. ФГИС «Такси» уже создала цифровую основу для контроля отрасли. Следующим этапом ее развития логично сделать переход от проверки связки «перевозчик — автомобиль» к связке «конкретный водитель — конкретный автомобиль — конкретная поездка». Это позволит в том числе контролировать соблюдение региональных ограничений», - уверена специалист отдела по связям с общественностью сервиса.

Вопросы контроля за соблюдением запретов на привлечение иностранной рабочей силы, а также возможное продление их на будущий год будут рассматривать уже в ближайшее время. «Если решение планируется принимать с 1 января, к этому вопросу необходимо вернуться уже осенью — в том числе с участием Минтруда. Изменения на следующий год будут также предварительно обсуждаться с бизнес-сообществом», - сообщил уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

Первый этап действия ограничений показал двойственный результат. В ряде отраслей региональные меры работают и нарушений не выявлено. Вместе с тем в сфере перевозок легковым такси сохраняется потребность в дальнейшей настройке механизмов контроля, обеспечивающих соблюдение установленных запретов на уровне конкретного водителя и конкретной поездки. Вопрос о продлении ограничений после 1 января будет рассматриваться с участием бизнес-сообщества и органов исполнительной власти — для обеспечения баланса между безопасностью, интересами жителей региона и развитием экономики.

Светлана Синцова