Индекс «сельди под шубой» в РФ за год вырос на 4%

Индекс «сельди под шубой» за год вырос на 4%, сообщает Рыбный союз со ссылкой на данные Росстата в своем Telegram-канале.

Отмечается, что средняя стоимость блюда на четыре человека составляет 221 рубль. Сильнее всего за год подорожали овощи, рост составил от 9% до 26%. Куриные яйца подорожали на 14%, майонез — на 6%. Стоимость самой сельди не изменилась.

При этом в августе индекс «сельди под шубой» снижался на 2% из-за сезонного снижения цен на овощи на 9–19%. Цена на сельдь и яйца в августе не менялась, пишет Газета.ру.