Урожай рапса и картофеля в Псковской области уже превысил прошлогодние показатели

Урожай рапса и картофеля в Псковской области собирают в этом году с превышением прошлогодних показателей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Николай Романов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам министра, зерна намолочено 123 тысячи тонн. «По рапсу у нас намолочено 24,3 тысячи тонн. В прошлом году за весь сезон было намолочено 8,9 тысячи тонн рапса. А сейчас уже 24,3 тысячи, плюс около 50% убирать. Я думаю, где-то 41-42 тысячи будут», - сообщил Николай Романов.

Картофеля накопано 19 тысяч тонн с 42% площади. «В прошлом году за весь сезон убрали 14,6 тысячи тонн. А в этом году 50% даже нет - 19 тысяч тонн. То есть картофеля у нас тоже будет полно», - отметил министр.

В целом по растениеводству, по его оценке, ситуация неплохая. В животноводстве регион держится на уровне прошлого года. «Сейчас статистика пришла: индекс производства - 107%. Это хороший индекс производства. И мы ожидаем, что до конца года продержимся с этим индексом», - сказал Николай Романов.