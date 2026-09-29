 
Экономика

Николай Романов: Объем поддержки АПК Псковской области составляет 1,2 млрд рублей

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Общий объем поддержки сельского хозяйства в Псковской области составляет 1,2 миллиарда рублей - это региональные и федеральные средства. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Николай Романов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Из миллиарда двести весомая сумма - это индивидуальная программа развития Псковской области», - отметил Николай Романов.

В рамках этой программы планируется построить два молочных комплекса: молочный комплекс «Ударник» и молочный комплекс на 1 200 голов скота. «В четверг у нас будут серьезные переговоры, приедут люди, с которыми будем разговаривать. Губернатор об этом говорил, и хотелось бы, чтобы они тоже зацепились», - сообщил министр. Он добавил, что 550 миллионов рублей в этом году направлено на покупку техники. 

Молочное направление министр назвал приоритетным для региона. «Оно у нас все время по тоненькому, то есть на грани - 101-102% процента. Если, не дай Бог, с двумя хозяйствами произойдет ситуация, мы почти потеряем 800 голов. В этом году мы еще выдержим, а если на следующий год мы не поставим этих 800 голов на новый комплекс, у нас будут провалы по молоку. Потому что продуктивность у нас уже высокая, и нам нечем будет это заменить», - пояснил Николай Романов. 

По словам министра, ведомство борется за каждое предприятие и каждую голову скота. «Мы работаем для того, чтобы показатели всегда были, не было провалов. Мы боремся за каждого нашего производителя», - резюмировал он.

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Пресс-портреты

Романов Николай Александрович

Романов Николай Александрович

Министр сельского хозяйства Псковской области.

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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