 
Экономика

Цены на курицу выросли из-за ажиотажа и обратно не упадут — Николай Романов

3

Повышение цен на курицу обусловлено ажиотажным спросом, и понижения ожидать не стоит. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Курица была дешевле мяса свинины. Стали ее больше брать. Теперь она подравнялась с мясом свинины. Соответственно, сейчас выровняется, и тогда будем распределяться: потребитель будет брать, может, одинаково - 50% курицы, 50% свинины», - пояснил министр.

Ажиотаж он сравнил с топливным кризисом. «Все понеслись: надо ему эти 200 литров или не надо. Все равно в гараж закидывали. Сейчас, пожалуйста, даже 95-го нет. Немного голову-то включать всегда надо. И не надо такие ажиотажи создавать. Конечно, мы все подвержены этому ажиотажу. Так же может быть и с курицей. Но это поверхностно», - отметил Николай Романов и добавил, что если разбираться глубже, все ресурсы подорожали, в том числе и корма. 

Отвечая на вопрос, является ли скачок цен на курицу временным и сойдет ли он на нет позже, Николай Романов заявил, что такого ждать не стоит. «Я думаю, что цена выросла и ниже не будет», - заключил министр.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Романов Николай Александрович

Романов Николай Александрович

Министр сельского хозяйства Псковской области.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026