Цены на курицу выросли из-за ажиотажа и обратно не упадут — Николай Романов

Повышение цен на курицу обусловлено ажиотажным спросом, и понижения ожидать не стоит. Такое мнение высказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Курица была дешевле мяса свинины. Стали ее больше брать. Теперь она подравнялась с мясом свинины. Соответственно, сейчас выровняется, и тогда будем распределяться: потребитель будет брать, может, одинаково - 50% курицы, 50% свинины», - пояснил министр.

Ажиотаж он сравнил с топливным кризисом. «Все понеслись: надо ему эти 200 литров или не надо. Все равно в гараж закидывали. Сейчас, пожалуйста, даже 95-го нет. Немного голову-то включать всегда надо. И не надо такие ажиотажи создавать. Конечно, мы все подвержены этому ажиотажу. Так же может быть и с курицей. Но это поверхностно», - отметил Николай Романов и добавил, что если разбираться глубже, все ресурсы подорожали, в том числе и корма.

Отвечая на вопрос, является ли скачок цен на курицу временным и сойдет ли он на нет позже, Николай Романов заявил, что такого ждать не стоит. «Я думаю, что цена выросла и ниже не будет», - заключил министр.