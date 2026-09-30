 
Экономика

ВТБ связал дальнейшие решения ЦБ с инфляцией и бюджетом

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Дальнейшие решения Банка России по денежно-кредитной политике будут зависеть от параметров нового трехлетнего бюджета и динамики базовой инфляции, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. По его оценке, более вероятный сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на октябрьском заседании регулятора и ее снижение на 0,25 п.п. в декабре.

Пьянов отметил, что более низкий структурный первичный дефицит бюджета может быть позитивно воспринят Банком России. Однако трехмесячная скользящая средняя инфляции по базовым компонентам пока составляет около 6%, а сохраняющиеся шоки предложения не позволяют показателю приблизиться к цели ЦБ.

Согласно параметрам нового бюджетного правила, структурный первичный дефицит может составить 0,6% ВВП в 2027 году и 0,2% ВВП в 2028 году, тогда как Банк России ранее прогнозировал соответственно 1% и 0,5%. Выход на нулевой дефицит ожидается в 2029 году, при этом Минфин строит расчеты исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель против 58 долларов в прогнозах ЦБ.

Вместе с тем окончательная оценка влияния бюджета на решения регулятора будет зависеть от структуры его доходов. Банк России может более консервативно, чем Минфин, оценить объем ненефтегазовых поступлений, поэтому одних позитивных бюджетных параметров может оказаться недостаточно для возобновления смягчения денежно-кредитной политики уже в октябре.

«Моя персональная оценка вероятности — 40 на 60, что ставка не изменится на октябрьском заседании и будет снижена на 0,25 процентного пункта на декабрьском заседании как новогодний подарок», — сказал Пьянов.

По прогнозу ВТБ, трехмесячная скользящая средняя инфляции по базовым компонентам приблизится к 4% только к декабрьскому заседанию Банка России, но не к октябрьскому.

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