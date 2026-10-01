Материнский капитал на рождение второго ребенка в 2027 году превысит 1 млн руб

Размер материнского капитала с 1 февраля 2027 года увеличится на первого ребенка до 778,5 тыс. руб., а на второго ребенка, если его не было на первенца, он превысит один миллион рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«По поручению президента материнский капитал ежегодно индексируется с 1 февраля не ниже величины инфляции за прошлый год. Так с 1 февраля 2027 года планируется увеличение размера маткапа по уровню фактической инфляции. Прогнозируется, что она составит 6,8%. В результате размер материнского капитала увеличится до 1 028 700 рублей на второго (ребенка - ИФ), если у семьи нет маткапитала на первенца, до 778,5 тысяч рублей - на первого ребенка. Прирост на 65,5 тысяч и 49,6 тысяч рублей соответственно. Кроме того, до 30,4 тысяч рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка», - отметил Антон Котяков.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что доплата в связи с рождением второго ребенка, если первый ребенок рожден после 1 января 2020 года, вырастет до 250,3 тысяч рублей.

Минтруд напоминает, что средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей, или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе, пишет «Интерфакс».

Программа материнского (семейного) капитала реализуется в России с 1 января 2007 года, является в настоящее время частью нацпроекта «Семья». С 1 января 2020 года маткапиталом могут воспользоваться семьи, в которых родился не только второй, но и первый ребенок. Сертификаты на маткапитал с 15 апреля 2020 года оформляются в беззаявительном порядке, по факту рождения ребенка.