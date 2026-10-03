В 2027 году в России повысят все виды пенсий

Все виды пенсий, в частности страховые, социальные, военные, будут повышены в России в 2027 году, сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Она отметила, что пока показатели повышения носят предварительный характер.
Она уточнила, что с 1 апреля пройдет дополнительный этап повышения страховых пенсий на 3,3%. Основой станет не инфляция, а темп роста средних зарплат и доходов Социального фонда.
По словам специалиста, повышение страховых пенсий в феврале и апреле затронет как работающих, так и неработающих граждан. При этом работающим пенсионерам в августе выплаты пересчитают дополнительно. Размер повышения будет зависеть от суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных за 2026 год.
Кроме того, параллельно в августе пересчитают и накопительные пенсии. Их скорректируют за счет дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, пишет РИА Новости.
По словам Татьяны Подольской, социальные пенсии с 1 апреля вырастут предварительно на 6,8%. Точный коэффициент Минтруд еще не утвердил, поскольку он привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера.
Социальные пенсии положены гражданам, которым не хватило стажа и пенсионных коэффициентов для оформления страховой пенсии. Кроме того, они назначаются инвалидам и лицам, потерявшим кормильца, у которых полностью отсутствует страховой стаж.