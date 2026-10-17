Алкогольные сети начали сокращать количество магазинов после нескольких лет роста

Крупнейшие сети специализированной алкогольной розницы начали сокращать магазины после нескольких лет активного расширения. По итогам первого полугодия число точек «Красного & Белого» и «Бристоля» по сравнению с декабрем 2025 года уменьшилось на пять, до 28 253, а сеть «ВинЛаб» в III квартале сократилась на три магазина, до 2222, подсчитали на основе отчетности компаний и данных INFOLine. «ВинЛаб» также временно не рассматривает новые площадки для размещения магазинов, сообщил источник, близкий к сети.

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Сокращение затрагивает и других участников рынка. По итогам августа сеть «Ароматный мир» насчитывала 984 магазина — на 3,1% меньше, чем годом ранее, следует из расчетов A.LIST. Сеть винотек Drinx, входящая в Luding Group, приостановила планы развития, сообщил консультант по торговой недвижимости, знакомый с ситуацией. Количество несетевых алкогольных магазинов год к году сократилось на 7,7%, до 65 096, следует из данных A.LIST.

«ВинЛаб» продолжают обычную операционную деятельность, в рамках которой одни магазины закрываются, а другие открываются, сообщил ее представитель. По его словам, во втором полугодии компания сосредоточилась на повышении эффективности действующих точек и оптимизации их структуры для увеличения маржинальности розничного бизнеса.

Экспансия алкогольной розницы замедлилась, признает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель WineRetail Александр Ставцев. Каждый новый магазин становится сложнее сделать прибыльным из-за конкуренции между соседними точками одной сети, отмечает основатель A.LIST, президент Гильдии экспертов алкогольной продукции Андрей Московский. При этом федеральные сети, по его словам, могут увеличивать продажи за счет закрытия независимых магазинов и точек конкурентов, не открывая новые объекты, пишут «Известия».