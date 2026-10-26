Ирина Баранова назвала три ситуации, когда рефинансирование кредита действительно выгодно

Многие заемщики слышали о рефинансировании, но не до конца понимают, как именно эта процедура работает и когда она приносит реальную пользу. Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире программы «PRO деньги» на ПЛН FM (102.6) рассказала, что из себя представляет данная процедура, а также выделила три главных сценария, когда перекредитование оправдано.

По словам специалиста, рефинансирование можно назвать заменой старого долга на новый, часто на более выгодных условиях.

«Рефинансирование как банковский продукт — это ситуация, когда у вас есть действующий кредит или несколько кредитных карт, и вы принимаете решение закрыть их, чтобы получить новый кредит. Старый долг полностью погашается силами банка, и вы начинаете платить уже по новому, часто объединенному графику», — объяснила Ирина Баранова.

Однако региональный управляющий отметила, что не всегда данная процедура несет финансовую выгоду: Ирина Баранова назвала три конкретные ситуации, когда заемщику действительно стоит задуматься о рефинансировании.

Снижение процентных ставок на рынке — это самый очевидный и выгодный сценарий. Если кредит был взят давно под высокий процент, а сейчас банки предлагают более низкие ставки, перекредитование позволит существенно сократить итоговую переплату.

«Если вы ранее брали кредит под высокую ставку, а сейчас финансовые организации предлагают более дешевые условия, рефинансирование позволит вам законно и безопасно снизить стоимость заемных средств», — отметила эксперт.

Наличие множества мелких долгов также является причиной задумать о рефинансировании: если у человека открыто несколько кредитных карт или мелких займов, возрастает риск случайно пропустить дату платежа и получить штраф или испортить кредитную историю.

«Если у вас есть несколько кредитных обязательств и вы понимаете, что из-за невнимательности можете допускать просрочки, их стоит объединить. Это превратит хаос в одно единое обязательство с понятным и единственным графиком платежей», — объяснила Ирина Баранова.

Третьей ситуацией, когда рефинансирование может помочь заемщику, является высокая финансовая нагрузка. Если ежемесячные выплаты по кредиту стали слишком тяжелыми для семейного бюджета, рефинансирование может стать способом «передышки».