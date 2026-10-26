 
Экономика

Ирина Баранова назвала три ситуации, когда рефинансирование кредита действительно выгодно

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Многие заемщики слышали о рефинансировании, но не до конца понимают, как именно эта процедура работает и когда она приносит реальную пользу. Региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в Псковской области Ирина Баранова в эфире программы «PRO деньги» на ПЛН FM (102.6) рассказала, что из себя представляет данная процедура, а также выделила три главных сценария, когда перекредитование оправдано.

По словам специалиста, рефинансирование можно назвать заменой старого долга на новый, часто на более выгодных условиях.

«Рефинансирование как банковский продукт — это ситуация, когда у вас есть действующий кредит или несколько кредитных карт, и вы принимаете решение закрыть их, чтобы получить новый кредит. Старый долг полностью погашается силами банка, и вы начинаете платить уже по новому, часто объединенному графику», — объяснила Ирина Баранова.

Однако региональный управляющий отметила, что не всегда данная процедура несет финансовую выгоду: Ирина Баранова назвала три конкретные ситуации, когда заемщику действительно стоит задуматься о рефинансировании.

Снижение процентных ставок на рынке — это самый очевидный и выгодный сценарий. Если кредит был взят давно под высокий процент, а сейчас банки предлагают более низкие ставки, перекредитование позволит существенно сократить итоговую переплату.

«Если вы ранее брали кредит под высокую ставку, а сейчас финансовые организации предлагают более дешевые условия, рефинансирование позволит вам законно и безопасно снизить стоимость заемных средств», — отметила эксперт.

Наличие множества мелких долгов также является причиной задумать о рефинансировании: если у человека открыто несколько кредитных карт или мелких займов, возрастает риск случайно пропустить дату платежа и получить штраф или испортить кредитную историю.

«Если у вас есть несколько кредитных обязательств и вы понимаете, что из-за невнимательности можете допускать просрочки, их стоит объединить. Это превратит хаос в одно единое обязательство с понятным и единственным графиком платежей», — объяснила Ирина Баранова.

Третьей ситуацией, когда рефинансирование может помочь заемщику, является высокая финансовая нагрузка. Если ежемесячные выплаты по кредиту стали слишком тяжелыми для семейного бюджета, рефинансирование может стать способом «передышки».

«Когда текущая кредитная нагрузка становится непосильной, рефинансирование позволяет увеличить общий срок кредита. Это автоматически снижает размер ежемесячного платежа, делая его более комфортным для заемщика», — заключила Ирина Баранова.
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