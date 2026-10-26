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О налоговых вычетах и льготах расскажут жителям Опочки 19 ноября

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Встреча с представителями управления Федеральной налоговой службы по Псковской области состоится в Опочке 19 ноября. Специалисты налоговой службы ответят на самые актуальные вопросы по налоговой тематике. В том числе, участники встречи смогут узнать о наличии задолженности и порядке её оплаты, о предоставлении льгот для разных категорий налогоплательщиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Опочецкого округа.

Специалисты управления также проконсультируют по вопросам начисления и уплаты налогов в случае продажи движимого и недвижимого имущества, получения стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов.

Мероприятие пройдёт в 10:00 по адресу: улица Коммунальная, дом 8/15.

Специалисты управления рекомендуют при посещении мобильного офиса взять с собой паспорт.

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