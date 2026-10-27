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Оплачивать имущественные налоги псковичам рекомендуют онлайн

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Не позднее 1 декабря налогоплательщики региона обязаны исполнить свой гражданский долг и уплатить имущественные налоги (на имущество физических лиц, земельный и транспортный, а также НДФЛ за 2025 год). Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют оплачивать имущественные налоги при помощи электронных сервисов.

«С этого года действует новый порядок получения налоговых уведомлений. Для граждан, имеющих подтверждённую учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации на портале «Госуслуг», уведомление об уплате имущественных налогов будет автоматически размещено в личном кабинете на портале «Госуслуг», - напомнили в налоговой.

Гражданам, которые пользуются Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС России, по-прежнему будут поступать уведомления в электронном виде на данный ресурс. 

Уведомления получили почти 306 тысяч жителей региона. Из них более 271 тысячи - в электронном виде на портале «Госуслуги» или через Личный кабинет на сайте ФНС России.

Всего жителям Псковской области в 2026 году предстоит уплатить 1 млрд 388 млн рублей имущественных налогов.

Для уплаты имущественных налогов специалисты управления рекомендуют использовать возможности электронных сервисов.

Как уплатить налоги, не выходя из дома:

  • в «Личном кабинете налогоплательщика» или приложении «Налоги ФЛ». Нажмите «Оплатить» и выберите удобный метод: банковская карта или перенаправление на сайт вашего банка;
  • на портале «Госуслуги». В разделе «Платежи» или через мобильное уведомление от ФНС нажмите «Оплатить». Доступны оплата картой, мобильным платежом и другие способы. Чек сохранится в истории операций;
  • через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС. Сервис позволяет совершить платеж по реквизитам или УИН, если уведомление пришло на бумаге;
  • в мобильных приложениях банков. Большинство крупных банков позволяют оплатить налоги через поиск по ИНН или сканирование QR-кода с квитанции