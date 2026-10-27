Оплачивать имущественные налоги псковичам рекомендуют онлайн

Не позднее 1 декабря налогоплательщики региона обязаны исполнить свой гражданский долг и уплатить имущественные налоги (на имущество физических лиц, земельный и транспортный, а также НДФЛ за 2025 год). Специалисты УФНС России по Псковской области рекомендуют оплачивать имущественные налоги при помощи электронных сервисов.
Гражданам, которые пользуются Личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС России, по-прежнему будут поступать уведомления в электронном виде на данный ресурс.
Уведомления получили почти 306 тысяч жителей региона. Из них более 271 тысячи - в электронном виде на портале «Госуслуги» или через Личный кабинет на сайте ФНС России.
Всего жителям Псковской области в 2026 году предстоит уплатить 1 млрд 388 млн рублей имущественных налогов.
Для уплаты имущественных налогов специалисты управления рекомендуют использовать возможности электронных сервисов.
Как уплатить налоги, не выходя из дома:
- в «Личном кабинете налогоплательщика» или приложении «Налоги ФЛ». Нажмите «Оплатить» и выберите удобный метод: банковская карта или перенаправление на сайт вашего банка;
- на портале «Госуслуги». В разделе «Платежи» или через мобильное уведомление от ФНС нажмите «Оплатить». Доступны оплата картой, мобильным платежом и другие способы. Чек сохранится в истории операций;
- через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС. Сервис позволяет совершить платеж по реквизитам или УИН, если уведомление пришло на бумаге;
- в мобильных приложениях банков. Большинство крупных банков позволяют оплатить налоги через поиск по ИНН или сканирование QR-кода с квитанции