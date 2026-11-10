Псковские сельхозпредприятия произвели продукции на 44 млрд рублей за девять месяцев

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Псковской области за девять месяцев составил более 44 миллиарда рублей. Промежуточные итоги работы агропромышленного комплекса обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр сельского хозяйства региона Николай Романов на рабочей встрече в понедельник, 9 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель профильного министерства доложил, что индекс производства продукции составил 107% к соответствующему периоду 2025 года.

В Северо-Западном федеральном округе Псковская область занимает первое место по производству мяса. За 9 месяцев произведено более 330 тысяч тонн скота и птицы.

Кроме того, надоено 155 тысяч тонн молока, что позволило региону занять четвертое место в округе. Предприятиями региона также произведено 20 миллионов штук яиц.

Речь зашла и о заготовке кормов, уборке урожая сельскохозяйственных предприятий Псковской области. Посевная площадь в этом году составила 192,8 тысяч гектаров.

Всего намолочено 128,5 тысяч тонн зерновых зернобобовых культур с площади 28,6 тысяч гектаров. Рапс убран с территории 17,8 тысяч гектаров, что составляет 43,8 тысяч тонн. Кроме того, накопано более 60 тысяч тонн картофеля. На сегодняшний день заготовлено по 22,6 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 100% к плану. Активно продолжается заготовка кукурузы.

Николай Романов рассказал и про осенний сев сельскохозяйственных культур. На сегодняшний день посеяны озимые культуры на площади 14 тысяч гектаров (или 56% к плану), в том числе озимый рапс — на площади 5,2 тысяч гектаров. Всего под озимыми будет занято около 23 тысяч гектаров.

В завершение глава региона поручил держать темп в части завершения оставшихся запланированных сельскохозяйственных работ.