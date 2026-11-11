Мобильные офисы налоговой службы откроют в Порхове, Опочке и Невеле

Мобильные офисы региональной налоговой службы в ноябре будут работать в Порхове, Опочке и Невеле, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы по Псковской области.

Во время работы налоговых офисов жители населенных пунктов смогут уточнить суммы начисленных налогов. Кроме того, им расскажут, как подключиться к личному кабинету налогоплательщика, а также помогут узнать о предоставлении льгот и удобных способах уплаты налогов.

При необходимости гражданам продемонстрируют возможности и преимущества электронных сервисов ФНС России, которые предоставляют возможность самостоятельно проверить правильность исчисления имущественных налогов физических лиц.

График работы мобильных офисов:

Город Порхов, проспект Ленина, дом 14: 12 ноября;

Город Опочка, улица Коммунальная, дом 8/15: 19 ноября;

Город Невель, площадь Карла Маркса, дом 1: 18 ноября.

Мобильные офисы будут работать в муниципалитетах с 10:00. При обращении за государственными услугами потребуется паспорт.