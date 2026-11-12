Псковская область предложила изменить порядок финансирования лекарств для пациентов с редкими заболеваниями

Псковская область предложила изменить порядок федерального софинансирования закупки лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Инициативу представили на круглом столе Общественной палаты России первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и заместитель министра здравоохранения региона Надежда Рогозина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области.
Участники встречи обсудили, как регионы обеспечивают лекарствами пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями и какую поддержку получают из федерального бюджета.
Игорь Дитрих напомнил, что Псковская область поднимает этот вопрос с 2017 года. Тогда региональные депутаты предложили передать полномочия по обеспечению таких пациентов на федеральный уровень. Впоследствии соответствующие изменения федерального законодательства помогли снизить нагрузку на региональные бюджеты.
Надежда Рогозина представила ситуацию в Псковской области. За год расходы региона на обеспечение пациентов необходимыми препаратами выросли с 202 до 236 миллионов рублей, а число пациентов — с 90 до 101.
При этом на лечение пяти пациентов региону требуется около 60 миллионов рублей, тогда как предложенный объём федеральной поддержки составляет лишь 14,8 миллионов рублей. Перерасчёт охватывает только период с октября по декабрь.
По итогам круглого стола участники планируют подготовить предложения по изменению законодательства и направить их в правительство России и профильные федеральные ведомства.
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