Псковская область предложила изменить порядок финансирования лекарств для пациентов с редкими заболеваниями

Псковская область предложила изменить порядок федерального софинансирования закупки лекарств для пациентов с редкими заболеваниями. Инициативу представили на круглом столе Общественной палаты России первый заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих и заместитель министра здравоохранения региона Надежда Рогозина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области.

Участники встречи обсудили, как регионы обеспечивают лекарствами пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями и какую поддержку получают из федерального бюджета.

Игорь Дитрих напомнил, что Псковская область поднимает этот вопрос с 2017 года. Тогда региональные депутаты предложили передать полномочия по обеспечению таких пациентов на федеральный уровень. Впоследствии соответствующие изменения федерального законодательства помогли снизить нагрузку на региональные бюджеты.

«Изменения федерального законодательства снизили финансовую нагрузку на регионы, однако не решили проблему в полном объёме. Для субъектов по-прежнему актуальны вопросы обеспечения лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями. Решить эту проблему можно только сообща - через слаженную работу федерального центра, регионов, врачей и пациентских организаций», — подчеркнул Игорь Дитрих.

Надежда Рогозина представила ситуацию в Псковской области. За год расходы региона на обеспечение пациентов необходимыми препаратами выросли с 202 до 236 миллионов рублей, а число пациентов — с 90 до 101.

При этом на лечение пяти пациентов региону требуется около 60 миллионов рублей, тогда как предложенный объём федеральной поддержки составляет лишь 14,8 миллионов рублей. Перерасчёт охватывает только период с октября по декабрь.

«Мы предлагаем рассчитывать потребность в федеральном софинансировании с начала календарного года, а не с момента подтверждения права региона на получение субсидии. Также важно учитывать увеличение стоимости лечения при изменении схем терапии и предусмотреть поддержку пациентов, которые после достижения совершеннолетия выходят из программ фонда «Круг добра». Эти вопросы создают серьёзную нагрузку на региональный бюджет», - отметила Надежда Рогозина.

По итогам круглого стола участники планируют подготовить предложения по изменению законодательства и направить их в правительство России и профильные федеральные ведомства.