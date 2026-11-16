 
Экономика

Псковские сельхозпредприятия произвели больше 3 тыс. тонн молока за октябрь

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Одним из ведущих направлений аграрной отрасли округа является животноводство. Завершился первый месяц важного этапа – зимовки крупного рогатого скота. Как отметила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», за октябрь в сельхозпредприятиях произвели 3079 тонн молока.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Как отметила глава округа, в период зимовки крупного рогатого скота особую роль играет надежная исполнительская дисциплина с точки зрения контроля и организации процессов жизнедеятельности животных: именно в этот период закладывается будущее общего стада, ведь от того, насколько правильно организована работа животноводов и как каждый на своем участке выполняет порученное задание, зависят надои, привесы, сохранность поголовья.

«Особое внимание уделяется неукоснительному соблюдению ветеринарно-санитарных правил содержания и выращивания крупного рогатого скота на животноводческих комплексах и фермах, на особенности содержания скота в плане обеспечения максимальной продолжительности продуктивного периода», — добавила Наталья Федорова.

Рост надоев молока отмечен в АО «Агрофирма «Победа» на 65 тонн (115%), в ОПХ «Родина» ООО «Племенной завод «Каложицы» на 13 тонн (103%) и СХПК «Ершовский» на 42 тонны (268%). Надой молока на одну корову составил за месяц 687 килограммов молока, на 1 % больше уровня октября месяца прошлого года. Ежесуточный надой на корову составил более 22 килограммов молока, что также превысил прошлогодний уровень на 0,2 килограмма.

По данным на сегодняшний день в хозяйствах Псковского округа в сутки производится 100 тонн молока. Лидерами по росту объема производства занимает АО «Агрофирма «Победа» (112 %), СХПК «Ершовский» - в три раза.

Также глава муниципалитета рассказал, что за месяц получено 443 головы приплода, на 66 голов больше уровня прошлого года. До конца зимнего периода планируется получить еще более 2400 голов приплода. Реализовано скота на убой в живом весе 2982 тонны, из них крупный рогатый скот – 109 тонн, свиньи – 658, птица – 2215.

Всего на комплексах и фермах содержится 9500 голов крупного рогатого скота, из них 4482 головы дойное стадо.

 
«Кормовая база позволяет сельхозпредприятиям получать стабильные результаты по надоям молока и привесам скота. Желаем нашим аграриям успешной и плодотворной работы», — заключила Наталья Федорова.

 

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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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