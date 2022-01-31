Митрополит Тихон вошел в состав совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников

Первую почти за 100 лет литургию провели в главном соборе Снетогорского монастыря

Впервые за сто лет в главном соборе Снетогорского монастыря пройдет божественная литургия

Патриарх Кирилл: Александр Невский - пример того, как власть и святость соединяются в личности

Митрополит Тихон назвал препятствие на пути к патриаршему престолу

Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон