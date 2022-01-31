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главные новости 31.01.2022 22:150 В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы
В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы 31.01.2022 22:150
«Духовный путь земли Великолукской» обсудят на православных чтениях 4 февраля 25.01.2022 11:360
Завершена реставрация оклада главной иконы Святогорского монастыря 25.01.2022 10:270
21.01.2022 21:030 Помещения великолукской инфекционки освятили на Крещенской неделе
18.01.2022 12:000 В Пскове приступили к реставрации двух объектов бывшего монастырского подворья
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06.02.2022, 11:440 Православные верующие отмечают память блаженной Ксении Петербургской 6 февраля 04.02.2022, 11:249 В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю 02.02.2022, 13:310 Паломническая группа из Петербурга посетила великолукский музей 01.02.2022, 12:453 Представитель РПЦ назвал борьбу с абортами «дыханием жизни в обществе»
31.01.2022, 22:150 В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы 25.01.2022, 11:360 «Духовный путь земли Великолукской» обсудят на православных чтениях 4 февраля 25.01.2022, 10:270 Завершена реставрация оклада главной иконы Святогорского монастыря 21.01.2022, 21:030 Помещения великолукской инфекционки освятили на Крещенской неделе
21.01.2022, 15:000 Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты 18.01.2022, 20:230 В праздник Крещения храм Александра Невского в Пскове будет открыт круглосуточно 18.01.2022, 12:000 В Пскове приступили к реставрации двух объектов бывшего монастырского подворья 18.01.2022, 11:293 Крещенский сочельник отмечают православные
07.01.2022, 22:302 Веселыми гуляниями отметили Рождество на Гремячей горе. ФОТО 07.01.2022, 18:212 Глава Пскова посетила рождественскую литургию в Любятовской церкви 07.01.2022, 16:403 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь 07.01.2022, 10:071 Рождество Христово отмечают православные псковичи
06.01.2022, 17:252 Опубликовано рождественское послание митрополита Тихона 03.01.2022, 22:540 Рождественские богослужения в Троицком соборе Пскова возглавит митрополит Тихон 02.01.2022, 20:440 Рождественский концерт проведут в доме причта при храме святых Жен-Мироносиц в Пскове 30.12.2021, 12:252 Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ
30.12.2021, 11:160 Ход реставрационных работ в Снетогорском монастыре оценил губернатор. ФОТО 21.12.2021, 18:201 Семинар по духовной безопасности пройдет в Пскове 24 декабря 20.12.2021, 22:002 Лазерное сканирование керамид началось в пещерах Псково-Печерского монастыря 17.12.2021, 07:351 Церковь Николы со Усохи планируют отреставрировать в Пскове
16.12.2021, 08:301 Церковь в Псково-Печерском монастыре изучают с помощью лазерного сканирования 15.12.2021, 15:540 Работу по восстановлению часовни Николая Чудотворца продолжают в Новоржеве 12.12.2021, 19:398 Церковь Одигитрии планируют отреставрировать в Пскове 07.12.2021, 21:5017 Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия
06.12.2021, 21:205 Патриарх Кирилл наградил митрополита Тихона орденом Александра Невского 03.12.2021, 11:3819 Верующие могут войти в псковские храмы без QR-кода 26.11.2021, 13:120 Директором православной гимназии №28 в Пскове станет Жанна Иванова 21.11.2021, 21:403 Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли 21 ноября
15.11.2021, 11:460 К 100-летию хора Псково-Печерского монастыря снимут фильм-концерт 15.11.2021, 07:190 Новые колокола установят на звоннице церкви Николы со Усохи в Пскове 05.11.2021, 21:030 Дом причта готовится к открытию в Острове 02.11.2021, 09:370 Мальской монастырь планируют отреставрировать
02.11.2021, 08:000 Реставрационные работы планируются в Мирожском монастыре 27.10.2021, 11:098 Настоятель печорского храма святителя Николая умер от COVID-19 26.10.2021, 21:323 В Псково-Печерском монастыре ввели ограничительные меры 25.10.2021, 10:4825 Два православных храма построят в Пскове
25.10.2021, 10:3312 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные 20.10.2021, 17:514 Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Тихоном 18.10.2021, 08:251 Храм Великомученицы Варвары в Печорах ждет реставрация 17.10.2021, 22:000 В псковской часовне может появиться копия находящейся в Третьяковской галерее иконы
12.10.2021, 07:300 Приобретенный епархией мобильный комплекс для оказания медпомощи прибыл в Печоры 07.10.2021, 17:153 Клирик подворья Псково-Печерского монастыря скончался от коронавируса 06.10.2021, 18:504 Скончался настоятель храма на острове имени Белова Сергий Демидов 06.10.2021, 18:044 Снетогорский монастырь в Пскове закрыли на карантин из-за COVID-19
25.09.2021, 15:410 Первую почти за 100 лет литургию провели в главном соборе Снетогорского монастыря 24.09.2021, 17:230 Митрополит Тихон вошел в состав совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников 21.09.2021, 16:010 Памятник покровителям семьи установят в Новосокольниках 21.09.2021, 07:342 Православные псковичи отмечают сегодня праздник Рождества Богородицы
16.09.2021, 15:420 Впервые за сто лет в главном соборе Снетогорского монастыря пройдет божественная литургия 12.09.2021, 20:170 Патриарх Кирилл: Александр Невский - пример того, как власть и святость соединяются в личности 12.09.2021, 16:404 Митрополит Тихон назвал препятствие на пути к патриаршему престолу 12.09.2021, 16:184 Все эти ужасы относительно прививки от COVID-19 не стоят выеденного яйца - митрополит Тихон
12.09.2021, 15:270 О судьбе Свято-Тихоновской православной гимназии в Пскове рассказал митрополит Тихон 12.09.2021, 15:219 Митрополит Тихон: Парк «Россия – моя история» – это наша с губернатором боль 12.09.2021, 15:188 Первый в России памятник бабушке, спасшей церковь, появится в Печорах 12.09.2021, 15:100 В новые Дома причта псковичи смогут купить клубную карту на обеды и ужины
12.09.2021, 15:062 Почти 160 млн рублей дополнительно направили на реставрацию церквей в Псковской области 12.09.2021, 14:440 Работы по укреплению склона Снетогорского монастыря завершены на 70% 12.09.2021, 14:4210 Подземный храм в Псково-Печерском монастыре построит компания, возводившая мост в Крыму 12.09.2021, 09:291 Завершены ремонтные работы в храме Александра Невского в Пскове
09.09.2021, 15:490 Крыпецкий монастырь приглашает на престольный праздник 09.09.2021, 13:559 Свято-Тихоновская православная гимназия станет муниципальной 06.09.2021, 18:029 Пресс-конференция митрополита Тихона состоится 12 сентября в Пскове 06.09.2021, 16:350 Великое освящение храма святого князя Александра Невского пройдет в Пскове
02.09.2021, 21:2514 Задача на пятерку: псковской православной гимназии - быть 28.08.2021, 14:364 Километровую дорогу выстлали цветами в Псково-Печерском монастыре 28.08.2021, 10:2623 Кинорежиссер Михалков и министр культуры Любимова прибыли в Печоры на праздник Успения Богородицы 28.08.2021, 09:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
23.08.2021, 16:510 Псковичей приглашают создать цветочную дорожку в Псково-Печерском монастыре 19.08.2021, 09:171 Православные отмечают Преображение Господне 17.08.2021, 09:150 Дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре будут закрыты в августе 02.08.2021, 20:563 Походную казачью часовню в честь святого Ильи Пророка освятили в Пскове
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60 Фоторепортаж0 Празднование Успения Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре
28.07.2021 13:060 ПЛН-ТВ: Молебен в день встречи ковчега с мощами Александра Невского в Пскове
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Новости патриархии
07.01.2022 16:403 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь 04.02.2022 11:249 В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю 07.01.2022 16:403 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь
 
Новости епархии
31.01.2022 22:150 В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы 31.01.2022 22:150 В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы 25.01.2022 10:270 Завершена реставрация оклада главной иконы Святогорского монастыря
 
 
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