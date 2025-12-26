Церковь

Митрополит Матфей рассказал о тревогах прихожан Псковской области

С какими вопросами и тревогами обращаются к духовенству прихожане Псковской епархии, рассказал в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Одна из основных тревог, которая будоражит души наших жителей Псковской области, это продолжающаяся специальная военная операция. Многие люди, помолившись, приходят спросить, а когда же она завершится? Многие приходят со скорбью потери близких людей. Кто-то ищет новое место в жизни. Все это приходится, так или иначе, решать вместе с теми людьми, которые приходят к духовенству. В этом плане, так как церковь всегда стояла на страже государственности, во все века истории нашего отечества, так и ныне, наше духовенство находится вместе с военными на передовой, на линии огня и в тылу», – сказал митрополит.

В этом вопросе владыка отметил немаловажную роль реабилитационного центра в Печорах. 

«Важная, наверное, в этом году веха, которая помогает решать проблемы возвращающихся военнослужащих – это Паломнический центр. Здесь в двухнедельном режиме ребята получают полноценное общение как со священниками, так и с православными психологами и имеют возможность восстанавливать силы не только телесные, но и, прежде всего, духовные», - добавил митрополит Матфей.

Также он рассказал, чему посвящены молитвы в церкви.

«Конечно, людей тревожит и экономика, и будущее страны. Мы видим, что правительством и президентом делается все для того, чтобы сохранить его на должном уровне и чтобы в разных уголках нашей страны люди могли в равной степени получать одинаковую социальную помощь. Это тоже является предметом обсуждения. Мы молимся за детей, которые учатся в школах, в университетах, которые избирают свой жизненный путь, будущую профессию. И об этом идет молитва церкви. Но прежде всего, конечно, мы молимся о сохранении и возвращении ребят с фронта, о тех, кто отдал свою жизнь», – заключил владыка.
