Митрополит Матфей: Выступление хора Псково-Печерского монастыря на фестивале Гривского признали на всероссийском уровне

Выступление Архиерейского хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, приуроченное к 100-летию со дня кончины Патриарха Московского и Всея Руси Тихона, которое состоялось в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, получило высокую оценку на общероссийском уровне. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей.

В рамках оргкомитета по подготовке к празднованию 100 летней даты со дня кончины Святейшего патриарха Тихона совместно с правительством Псковской области мы запланировали ряд мероприятий в течение всего года. В том числе, фестиваль Гривского в Пскове. На очень высоком уровне прошел концерт. Он сопровождался чтением кратких рассказов из жизни святителя Тихона. Несколько тысяч человек смогли посетить это мероприятие. И то, что жители услышали о том, что Тихон, оказывается, наш земляк, он родился в Псковской области, он учился здесь, принимал монашеский постриг, принимал священный сан - это достояние не только церковной истории нашего отечества. Хочется сказать, что концерт получил очень высокую оценку на общероссийском уровне», – сказал митрополит Матфей.

Гость студии пояснил, что среди гостей были представители общецерковной певческой комиссии.

«Среди гостей концерта были представители нашей общецерковной певческой комиссии. И посмотрев, они сказали: "Владыка, мы посетили множество городов, концерт в честь святителя Тихона совершался в разных локациях. Но так, как провели вы здесь, в Пскове – это самый лучший концерт". Он сопровождался и световой поддержкой, когда это все проходило в вечернее время, стены Кремля освещались. Подготовка оркестровая и певческая была на очень высоком уровне», – добавил владыка.

После выступления коллектив Архиерейского хора пригласили выступить вне конкурсных процедур на фестивале «Свет Христов», который проводился 1 и 2 декабря.

«Наш коллектив Архиерейского хора Псково-Печерского монастыря был приглашен на подведение итогов фестиваля "Свет Христов", который состоялся в храме Христа Спасителя в городе Москве. И хотя мы не были участниками этого фестиваля, нам в качестве приза дали возможность поучаствовать в финальной части без предварительных конкурсных процедур, благодаря тому, что они увидели уровень подготовки и уровень проведения концертов в стенах Псковского кремля. Я считаю, что наше общее региональное достижение», – заключил митрополит.