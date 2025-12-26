Церковь

Новый храм на Завеличье сможет вмещать до 500 человек – митрополит Матфей

Новый каменный храм, вмещающий до 500 человек, который построят на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове, хотят посвятить воинам специальной военной операции. Об этом в эфире программы «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Временный храм на пересечении Рокоссовского и Коммунальной улиц в честь Ксении Блаженной построен. Сейчас уже сформировалась община, работает воскресная школа при храме. На этом месте, на этом земельном участке планируется возведение каменного храма на 500 человек. Была мысль посвятить этот храм всем, кто не вернулся со специально военной операции, нашим воинам. Храм памяти сделать, чтобы мы могли прийти, помолиться в особые дни памяти воинов. Понятно, что в День Великой Победы, в день начала войны это место будет собирательным, с идеей памяти о павших. Я бы хотел, чтобы это был главный храм Дальнего Завеличья. Это будет один из самых вместительных храмов», – сообщил владыка Матфей.

Митрополит уточнил, что большинство псковских храмов – небольшие, вмещают в среднем от 80 до 150 человек.

«Храм Александра Невского – тоже воинский храм, но он, скажем, уже более традиционный. Все-таки хочется создать место, где бы могли собираться все, кто участвовал в специальной военной операции, кто, может, потерял своих близких, чтобы они могли прийти, помолиться, панихиду отслужить», – заключил митрополит Матфей.

Ранее сообщалось о планах посвятить новый каменный храм победе в Великой Отечественной войне.

