Патриарх Кирилл обратился к неверующим

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал тех, кто не является верующим, в Рождество «открыть сердце Богу».

«Сегодня праздник надежды. Праздник мира. Праздник тихой радости… Подарим надежду скорбящим, утешим унывающих, поделимся радостью с ближними и дальними и поможем нуждающимся - так поступая, мы станем воистину Христовым благоуханием Богу… К тем же, кто еще в силу разных обстоятельств пока находится вне спасительной ограды Церкви и не участвует в жизни Христовой общины, обращаюсь с призывом: откройте свое сердце Тому, Кто так возлюбил нас, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб», - говорится в рождественском послании патриарха архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте накануне Рождества.

Близость и любовь к Богу, говорится в послании, достигается и подтверждается людьми через следование евангельским заповедям, через терпение и нелицемерную любовь друг к другу, и постоянное участие в таинстве причастия, пишет РИА Новости

Напомним, 6 января — «навечерие» Рождества Христова. Канун праздника в просторечии называется Сочельником. 

