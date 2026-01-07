Митрополит Матфей возглавил праздничное богослужение в Свято-Троицком соборе

В ночь с 6 на 7 января 2026 года, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса Иисуса Христа, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил великое повечерие, утреню и божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия / Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Короплясов с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Гавриил (Асташкин) и иеромонах Никон (Горохов). Праздничные песнопения исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились многочисленные прихожане кафедрального собора, паломники и православные псковичи, собравшиеся в этот день прославить родившегося Богомладенца. По окончании богослужения митрополит Матфей огласил Рождественское послание Святейшего патриарха московского и всея Руси Кирилла.