Сестры женских обителей Псковской епархии поздравили митрополита Матфея с Рождеством

Сестры женских обителей Псковской епархии поздравили митрополита Матфея с праздником Рождества Христова, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

Фото: Псковская епархия

7 января, в праздник Рождества Христова, насельницы Спасо-Елеазаровского и Рождества Богородицы Снетогорского монастырей во главе с игумениями Татианой (Пашковой) и Рафаилой (Позигуновой) поздравили митрополита Псковского и Порховского Матфея с пришествием в мир Богомладенца и Спасителя.

Сестры исполнили рождественские песнопения и колядки, а также пообщались с Владыкой митрополитом за праздничным чаепитием.