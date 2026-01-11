Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в храме Воскресения Христова (со Стадища) в Пскове

В Неделю 31-ю по Пятидесятнице, 11 января, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в храме Воскресения Христова (со Стадища) города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма Воскресения Христова (со Стадища) города Пскова иерей Геннадий Быков, насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Савва (Комаров), клирик Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Кирилл Быков. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора диакон Антоний Кармазин.

Песнопения литургии исполнил архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане и паломники.

За богослужением был совершен чин молебного пения о вразумлении имущих намерение погубить младенца во чреве. По окончании богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.