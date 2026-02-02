В псковском храме святых Жен-Мироносиц освятили колокол для школы звонарей

Новый колокол для учебной звонницы школы звонарей освятили в храме святых Жен-Мироносиц города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Новый колокол дополнил звукоряд учебной звонницы.

Все колокола, включая новый, отлили на Ярославском колокольном заводе братьев Шуваловых в городе Тутаеве.

Завод использует старинную технологию литья.

Руководство школы звонарей поблагодарило сотрудника завода Константина Гагарина за помощь в подборе звука колокола и его доставке.