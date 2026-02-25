 
Церковь

Зоны охраны установят возле памятника федерального значения в гдовской деревне Доможирка

Установление границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Троицы» XV – XVII веков в гдовской деревне Доможирка обсудили депутаты комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковская епархия

«Памятник невероятной красоты, я сам там бывал, там открывается замечательный вид на берег Чудского озера», - сказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

 

«Храм уникальный, построен по указу Ивана Грозного в честь взятия города Нарва. Чудом уцелел в Великую Отечественную войну. Это один из немногих памятников федерального значения, у которого в нашем регионе еще не установлены границы», - поделился председатель законодательного комитета Собрания Алексей Севастьянов.

Вадим Нэдик также пояснил, что в данном месте в дальнейшем возможно обустройство пирса.

Законопроект разработан в целях обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия. 

Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Нэдик Вадим Анатольевич

Нэдик Вадим Анатольевич

Министр культурного наследия Псковской области.

