 
Церковь

Последние приготовления к сдаче объекта проходят в церкви Николы со Усохи в Пскове

В церкви Николы со Усохи в Пскове проходят последние приготовления к сдаче объекта. Сегодня проверяли проверку подключения вентиляционной системы к компьютерному оборудованию, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В ходе реставрации, выполненной по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области), 
произведен масштабный комплекс работ. 

 

Это археологические исследования самого храма и территории вокруг него; понижение культурного слоя  вокруг церкви на несколько метров, до исторической отметки; проектирование, согласование и исполнение работ по кардинальному изменению прокладки инженерных сетей на территории храма; воссоздание исторического облика храма в соответствии с материалами, полученными в ходе сложных архитектурных и археологических исследований,  с опорой на научные предложения Ю. П. Спегальского послевоенного периода; устройство современных коммуникаций внутри и снаружи; благоустройство территории учетом потребностей маломобильных граждан; установка и подключение архитектурной подсветки храма.

