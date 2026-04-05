Концерт духовной хоровой музыки «Радостью друг друга обнимем» пройдет в Великих Луках

Пасхальный концерт духовной хоровой музыки «Радостью друг друга обнимем» состоится 15 апреля в концертном зале Детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, концерт организован в рамках плана пасхальных мероприятий епархии и впервые соберёт на одной сцене светские и православные хоровые коллективы.

Начнётся концерт с официального приветствия от лица Великолукской епархии, администрации города Великие Луки и Детской музыкальной школы.

В концерте примут участие Архиерейский хор Свято-Вознесенского кафедрального собора города Великие Луки (руководитель О. Смольченкова), монашеский женский хор деревни Вехно Новоржевского района (руководитель Монахиня Васса (Калугина)), детский хор Воскресной школы «Ковчег» города Великие Луки (руководители М. Амирханян, И. Флавьянова), детский хор «Ступени» Воскресной школы при храме Покрова Божьей Матери города Опочка (руководитель Ю. Моргунова), заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант» Детской школы искусств «Центр» (руководитель М. Матвеева), городской детский хор под руководством А. Романюк, в составе которого - образцовый коллектив детский хор «Вдохновение» Детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского, образцовый коллектив хор мальчиков ДШИ «Центр», детский хор Детской школы искусств.

В исполнении коллективов прозвучат пасхальные произведения П. Чеснокова, С. Рахманинова, М. Мусоргского, А. Кастальского, Ф. Макарова, А. Шишкина, М. Шмелькова, С. Смирнова, И. Ручкина и других авторов.

В финале мероприятия все участники концерта объединятся в сводный хор (около 150 человек), исполнив «Многолетие» Д. Бортнянского.

Организаторами пасхального концерта духовной хоровой музыки «Радостью друг друга обнимем» выступают Великолукская епархия и Детская музыкальная школа №1 имени М.П. Мусоргского города Великие Луки при участии Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

