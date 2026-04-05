Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений Страстной седмицы

Расписание* богослужений до конца Страстной седмицы опубликовал Псково-Печерский монастырь.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

6 апреля. Великий Понедельник

  • Утром: богослужение с литургией преждеосвященных даров в Михайловском храме в 8-00.
  • Вечером: всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.

7 апреля. Вторник. Благовещение Пресвятой Богородицы

  • Утром: ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.
  • Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
  • Вечером: богослужение в Михайловском храме в 18-00.

8 апреля. Великая Среда

  • Утром: богослужение с литургией преждеосвященных даров в Михайловском храме в 8-00.
  • Вечером: общая исповедь в Михайловском храме в 17-00.
  • Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
  • По окончании: соборование.

9 апреля. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери

  • Утром: ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.
  • Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
  • Вечером: богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Михайловском храме в 18-00.

10 апреля. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа

  • Утром: великие (царские) часы в Михайловском храме в 8-00.
  • Вынос плащаницы в Михайловском храме в 14-00.
  • Вечером: утреня с чином погребения святой плащаницы в Михайловском храме в 18-00.

11 апреля. Великая Преблагословенная Суббота

  • Утром: божественная литургия в Михайловском храме в 9-00. Исповедь в 8-30. Часы в 8-40.
  • Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма по окончании литургии и до 19-00.
  • Святые врата закрываются в 19-00 и открываются в 22-00.

Страстная седмица – последняя седмица перед Пасхой. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: его страданий, крестной смерти и погребения (в церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание»). Все дни Страстной седмицы называются великими. 

* В расписании возможны изменения

