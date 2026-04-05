Псково-Печерский монастырь опубликовал расписание богослужений Страстной седмицы

Расписание* богослужений до конца Страстной седмицы опубликовал Псково-Печерский монастырь.
6 апреля. Великий Понедельник
- Утром: богослужение с литургией преждеосвященных даров в Михайловском храме в 8-00.
- Вечером: всенощное бдение в Михайловском храме в 18-00.
7 апреля. Вторник. Благовещение Пресвятой Богородицы
- Утром: ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.
- Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
- Вечером: богослужение в Михайловском храме в 18-00.
8 апреля. Великая Среда
- Утром: богослужение с литургией преждеосвященных даров в Михайловском храме в 8-00.
- Вечером: общая исповедь в Михайловском храме в 17-00.
- Богослужение в Михайловском храме в 18-00.
- По окончании: соборование.
9 апреля. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери
- Утром: ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7-00. Исповедь в 6-30. Часы в 6-40.
- Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 10-00. Исповедь в 9-30. Часы в 9-40.
- Вечером: богослужение с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа в Михайловском храме в 18-00.
10 апреля. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа
- Утром: великие (царские) часы в Михайловском храме в 8-00.
- Вынос плащаницы в Михайловском храме в 14-00.
- Вечером: утреня с чином погребения святой плащаницы в Михайловском храме в 18-00.
11 апреля. Великая Преблагословенная Суббота
- Утром: божественная литургия в Михайловском храме в 9-00. Исповедь в 8-30. Часы в 8-40.
- Освящение куличей и пасок на паперти Михайловского храма по окончании литургии и до 19-00.
- Святые врата закрываются в 19-00 и открываются в 22-00.
Страстная седмица – последняя седмица перед Пасхой. Она посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя: его страданий, крестной смерти и погребения (в церковнославянском языке слово «страсть» означает «страдание»). Все дни Страстной седмицы называются великими.
* В расписании возможны изменения