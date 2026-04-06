Великий Понедельник отмечают православные

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста, особого периода в церковном календаре. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. Эти освященные дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озаренный радостным сознанием полученного спасения через страдания и смерть Спасителя. Это особое время, когда верующие строго говеют, уделяют больше времени молитве и посещению храма, чем в остальные дни Великого поста, и мысленно готовятся встретить главное из христианских торжеств — Воскресение Христово. Поэтому в эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения. Как во все большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духовное участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний.

С апостольских времен дни Страстной седмицы были в глубоком почитании у христиан. Верующие проводили Страстную седмицу в строжайшем воздержании, усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия. Все службы Страстной седмицы, отличающиеся глубиной благочестивых переживаний, созерцаний, особой умилительностью и продолжительностью, расположены так, что в них живо и постепенно воспроизводятся история страданий Спасителя, Его последние Божественные наставления.

В первые три дня Страстной седмицы Церковь готовит верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя.

Кроме того, в этот день вспоминается иссушение Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на их внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень Закона. Подобна бесплодной, засохшей смоковнице всякая душа, не приносящая плодов духовных — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Также в понедельник Страстной седмицы патриарх совершает молитвы на начало чина мироварения, который совершается только раз в году и только на Страстной седмице. Миро варится в течение трех дней, а освящение его совершает патриарх во время литургии в Великий четверг.

В Великий вторник воспоминается обличение Господом книжников и фарисеев, Его беседы и притчи, сказанные им в этот день в храме Иерусалимском: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и о талантах. В Великую среду воспоминается жена-грешница, омывшая слезами и помазавшая драгоценным миром ноги Спасителя, когда он был на вечери в Вифании в доме Симона прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда мнимой заботливостью о нищих обнаружил свое сребролюбие, а вечером решился продать Христа иудейским старейшинам за 30 сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам для приобретения небольшого участка земли даже в окрестностях Иерусалима).

В Великую среду на литургии Преждеосвященных Даров, по заамвонной молитве, в последний раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя великими поклонами.

В четверг Страстной седмицы воспоминаются четыре важнейшие евангельские события, совершившиеся в этот день: Тайная вечеря, на которой Господь установил новозаветное таинство Святого Причащения (Евхаристии), умовение Господом ног ученикам Своим в знак глубочайшего смирения и любви к ним, молитва Спасителя в саду Гефсиманском и предательство Иуды.

День Великого пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных страданий и смерти Спасителя. В богослужении этого дня Церковь как бы поставляет нас у подножия Креста Христова и пред нашим благоговейным и трепетным взором изображает спасительные страдания Господа. На утрени Великого пятка (обычно она служится в четверг вечером) читаются 12 Евангелий Завета Святых Страстей. В конце вечерни Великой пятницы совершается обряд выноса Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб, после чего бывает чтение канона о распятии Господа и на плач Пресвятой Богородицы, затем следует отпуст вечернего богослужения и совершается прикладывание к Плащанице.

Вечером этого дня принято заводить опару для обрядовых пасхальных куличей. Печь пасхальные куличи следует в субботу, и красить яйца тоже — считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а субботние хранятся долго.

В Великую субботу Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа, пребывание Его тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших Его пришествия, и введение благоразумного разбойника в рай. Богослужения в этот день начинаются с раннего утра и продолжаются до конца дня, так что последние субботние песни, так называемой, пасхальной полуночницы, сливаются с началом торжественных пасхальных песнопений на пасхальной заутрени.