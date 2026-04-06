Монтажные работы по сборке иконостаса в церкци Сорока Севастийских мученников завершены

Монтажные работы по сборке иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершены полностью, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове ( Псковской области)».

Первое Пасхальное богослужение может состояться в отреставрированном храме уже в этом году.

Храм Сорока Севастийских мучеников построен в 1817 году, после победы над Наполеоном, на народные деньги. Находится на Соборной площади, напротив главного входа в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Ему предшествовало три деревянных храма. Первый в подмонастырской слободе 1540 году был перенесен преподобным Корнилием из монастыря на «дворец» и сгорел при нашествии войск Стефана Батория. Второй храм на этом месте был сожжен польско- литовскими войсками.

До 1931 года храм святых Севастийских мучеников и соседний храм святой Варвары были единым приходом – каменный храм мучеников использовался со Страстной седмицы до праздника Покрова, так как считался летним и не имел отопления, а с ноября месяца до Страстной седмицы служили в теплом Варваринском храме. В 1930-е годы приход церкви Сорока Севастийских мучеников насчитывал до трех тысяч человек, а в совет прихода входило 20 выборных членов.

По окончании Великой Отечественной войны приход остался действующим, почему сохранил до наших дней уникальное убранство XIX века. По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, осенью 2023 года на территории возле храма начали проходить археологические исследования объемов храма и прилежащих территорий. В 2024 году, по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», началась реставрация. К настоящему моменту, в кратчайшие для масштабных работ, которые проводились впервые, реставрация завершена в полном объеме.