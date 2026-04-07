В Троицком соборе Пскова в праздник Благовещения выпустили голубей. ФОТО

Голубей и других птиц выпустили в Троицком соборе в Благовещение, 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Белых птиц, символизирующих чистоту и свободу, выпустили в главном храме города после праздничного богослужения. 

Выпуск голубей на Благовещение несет в себе глубокий духовный смысл. Этот обряд символизирует Богом данную человеку свободу и действие Святого Духа. Это связано с евангельским сюжетом о сошествии Духа Святого в качестве голубя во время крещения Спасителя в реке Иордан.

 

Напомним, Благовещение Пресвятой Богородицы — христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля.

