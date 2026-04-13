 
Церковь

У православных началась Светлая седмица

Светлая седмица началась у православных сегодня, 13 апреля. 

Светлая Седмица - это время радости, благодати. Каждый день этой недели называется светлым: Светлый Понедельник, Светлый Вторник, последний день - Светлая Суббота. В это время принято продолжить Пасхальные торжества, которые начались накануне. Помимо молитв и причастий, православные верующие могут подняться на звонницу храмов и позвонить в колокола.

На протяжении всей недели богослужения ведутся по пасхальному чину, после каждой божественной литургии совершается крестный ход. На протяжении Светлой седмицы также отменяются однодневные посты, которые верующие соблюдают по средам и пятницам. В эти дни принято не только посещать праздничные богослужения, но и ходить в гости, навещать родных и друзей.

Всю неделю остаются открытыми Царские врата в иконостасе, отделяющие алтарь от основного пространства храма. Это символизирует то, что в эти дни перед верующими как бы открывается невидимый, духовный, Небесный мир. В субботу Светлой седмицы впервые после дня Пасхи Царские врата в храмах закрываются. Завершается первая пасхальная неделя Красной горкой - праздником, который, как известно, всегда был в России самым популярным днем для заключения брачных союзов.

А в восьмой день по Пасхе следует особое торжество, называемое Антипасхою.

В Светлую Седмицу поста в среду и пятницу нет, и даже готовящимся к причащению нельзя самовольно налагать на себя пост.

Светлый понедельник, наступающий сразу после Пасхи, открывает Светлую седмицу — время радости и торжества. В этот день верующие продолжают отмечать Воскресение Христово, посещая праздничные богослужения и обмениваясь традиционными приветствиями.

​В храмах по всей стране проходят торжественные крестные ходы, а церковные правила отменяют пост и коленопреклонение до самой Троицы. По народным обычаям этот день часто называют «Поливальным понедельником», символизирующим весеннее очищение и обновление жизни.

​В народном сознании вода в этот день наделялась магической силой. Считалось, что пасхальное обливание смывает болезни, дурные мысли и дарует человеку весеннюю энергию.

Считалось, что если девушку в Светлый понедельник никто не облил — для неё это считалось чуть ли не позором. Это значило, что она не пользуется популярностью и на свадьбу в ближайшее время рассчитывать не стоит.

Реклама на ПЛН

