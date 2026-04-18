Четвертый ярус иконостаса установили в храме 40 Севастийских мучеников в Печорах

Четвертый ярус иконостаса храма 40 Севастийских мучеников в Печорах предстал во всей красе. Установили основную доминанту - икона верхнего яруса Воскресение Христово. Она весит более 150 кг. Всю конструкцию венчает отреставрированная скульптура Распятия. Об этом сообщили АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своём Telegram-канале.

Специалисты завершили монтаж икон верхних ярусов и резной декор. Иконостас обильно декорирован золоченой резьбой. Она сосредоточена, главным образом, на «Царских дверях», колоннах, антаблименте, рамах икон. Основной мотив резьбы-ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии.

Наиболее декорированным является первый ярус иконостаса с «Царскими дверьми». Над северными и южными дверями поместили отреставрированные резные головки херувимов.

В алтарной части теперь на своем месте не только престол, но и центральный образ. Его привели в порядок и установили в отреставрированный киот.

Церковь, по своим формам, декору фасадов, и убранствам интерьеров относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма. Построена на пожертвования после победы над Наполеоном в 1817 году.