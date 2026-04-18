 
Церковь

Четвертый ярус иконостаса установили в храме 40 Севастийских мучеников в Печорах

0

Четвертый ярус иконостаса храма 40 Севастийских мучеников в Печорах предстал во всей красе. Установили основную доминанту - икона верхнего яруса Воскресение Христово. Она весит более 150 кг. Всю конструкцию венчает отреставрированная скульптура Распятия. Об этом сообщили АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»/ Telegram-канал

Специалисты завершили монтаж икон верхних ярусов и резной декор. Иконостас обильно декорирован золоченой резьбой. Она сосредоточена, главным образом, на «Царских дверях», колоннах, антаблименте, рамах икон. Основной мотив резьбы-ветвь аканта, виноградная лоза, цветы лилии. 

 

Наиболее декорированным является первый ярус иконостаса с «Царскими дверьми». Над северными и южными дверями поместили отреставрированные резные головки херувимов.

В алтарной части теперь на своем месте не только престол, но и центральный образ. Его привели в порядок и установили в отреставрированный киот.

Церковь, по своим формам, декору фасадов, и убранствам интерьеров относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма. Построена на пожертвования после победы над Наполеоном в 1817 году.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026