 
Церковь

Ковчег с мощами Николая Чудотворца прибыл в Великие Луки

В Великие Луки прибыл ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Епископ Великолукский и Невельский Варнава благословил принесение в Великие Луки для поклонения верующим ковчега с частицами мощей одного из самых почитаемых в России святых - Святителя и Чудотворца Николая, епископа Мир Ликийских.

В канун праздника перенесения мощей святителя Николая ковчег со святыней передал лично владыка Варнава в кафедральный Свято-Вознесенский собор города Великие Луки из обители милосердия «Милующая» деревни Вехно Новоржевского района. Первыми частицам мощей Николая Чудотворца смогли поклониться молящиеся за божественной литургией в Свято-Вознесенском кафедральном соборе.

Ковчег с частицами мощей святителя Николая Чудотворца будет доступен для поклонения верующим в пятницу, 22 мая, с 8 до 10 часов во время божественной литургии в домовом храме святителя Николая Чудотворца на третьем этаже Великолукского епархиального управления по адресу: улица Ставского, 63/4. Затем святыня вернётся в обитель деревни Вехно.

Святыня в своё время была подарена духовнику и основателю обители милосердия «Милующая» иеросхимонаху Иоанна (Миронову) и покидает обитель впервые по благословению владыки Варнавы.

В епархии напомнили, что 22 мая богослужения в праздник Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского в храме Великолукского епархиального управления возглавит Преосвященнейший владыка Варнава.

