Дополнительный рейс запустят 24 мая до Талабских островов в Псковском муниципальном округе, сообщается в группе водных пассажирских перевозок «Колхоз им. Залита» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, в связи с празднованием дня памяти отца Николая и возможности посещения богослужения мы запускаем дополнительный рейс 24 мая в 8:00», - сообщили в группе.

Катер отправится от причала в Толбице.

Отец Николай Гурьянов известен нам как залитский старец, угодник божий, носитель света небесного. Прослужил более 40 лет в храме Святителя и Чудотворца Николая на острове Залита в Псковском озере.

Николай Гурьянов родился 24 мая 1909 года в селе Чудские Заходцы Гдовского уезда в купеческой семье. С детства он прислуживал в храме Михаила Архангела в селе Кобылье Городище Гдовского уезда, ездил с богомольцами по святым местам.

По окончании Гатчинского педагогического техникума Николай поступил в Ленинградский педагогический институт. В 1929 году студент Николай выступил на студенческом собрании против закрытия одного из ленинградских храмов, после чего был исключен из института. Преподавал математику, физику и биологию в школе в городе Тосно Ленинградской области. Затем служил псаломщиком в храме во имя святителя Николая села Ремда Середкинского района Ленинградской области (ныне Гдовского района Псковской области).

Николай Гурьянов провел три года в лагерях, на строительстве железной дороги в Заполярье. В 1942 году в оккупированной немцами Прибалтике был рукоположен во священники.

В 1958 году был переведен в Псковскую епархию. По личной просьбе назначен настоятелем храма во имя святителя Николая на острове Талабск (Залит) на Псковском озере, где прошло почти полвека его пастырского служения. В маленькой рыбацкой деревне прожил больше сорока лет. Уже в начале 70-х его начали почитать как старца, и на затерянный остров потянулись паломники. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II назвал отца Николая одним из столпов русского старчества.

Очевидцы вспоминают о том, как старец читал их мысли, предсказывал будущее и как его молитве было подвластно все – даже погода.

Отец Николай Гурьянов был интеллектуалом – сочинял духовные песнопения, общался с Косыгиным и Тарковским, но любил принимать образ юродивого простачка. «Где просто – там Ангелов со сто, а где мудрено – там ни одного», – любил повторять он.

Скончался старец 24 августа 2002 в своем доме на острове Талабск.