Первое богослужение прошло в псковском храме Николы со Усохи после реставрации

Первое богослужение состоялось в обновленном храме святителя Николая Чудотворца (со Усохи) города Пскова вчера, 22 мая, в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Божественную Литургию совершил секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев. Его Высокопреподобию сослужили благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Короплясов с духовенством Собора.

Богослужебные песнопения исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились прихожане псковских храмов.

Перед началом Литургии был совершен чин малого освящения храма.