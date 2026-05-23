 
Церковь

Первое богослужение прошло в псковском храме Николы со Усохи после реставрации

Первое богослужение состоялось в обновленном храме святителя Николая Чудотворца (со Усохи) города Пскова вчера, 22 мая,  в праздник перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар. Об этом сообщили в Псковской епархии. 

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Божественную Литургию совершил секретарь Псковской епархии протоиерей Андрей Вахрушев. Его Высокопреподобию сослужили благочинный города Пскова протоиерей Андрей Большанин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Короплясов с духовенством Собора.

 

Богослужебные песнопения исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой. За богослужением молились прихожане псковских храмов.

 

Перед началом Литургии был совершен чин малого освящения храма.

