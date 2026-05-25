 
Церковь

Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Патриарху Кириллу за литургией в храме Христа Спасителя

0

Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершил 24 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. В этот день православная церковь отмечает память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, и празднует День славянской письменности и культуры.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Его Святейшеству за литургией. Вместе с ним Патриарху Кириллу сослужили митрополит Ювеналий (Поярков), митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (глава Среднеазиатского митрополичьего округа), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Патриарший наместник Московской митрополии), митрополит Минский и Заславский Вениамин (Патриарший экзарх всея Беларуси), митрополит Воскресенский Григорий (управляющий делами Московской Патриархии) и другие иерархи Русской Православной Церкви.

В богослужении приняли участие представители Поместных Православных Церквей, благочинные и духовенство города Москвы и Московской митрополии. Патриарший хор храма Христа Спасителя под руководством регента И.Б. Толкачева и хор духовенства Московской митрополии под управлением иерея Сергия Голева исполнили богослужебные песнопения.

Телеканалы «Союз» и «Спас», а также официальный сайт Русской Православной Церкви Патриархия.ru вели прямую трансляцию Патриаршего богослужения.

 

По окончании литургии служители церкви совершили славление равноапостольным Мефодию и Кириллу. Затем участники богослужения возгласили многолетие тезоименитому Святейшему Патриарху Кириллу.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. Святейший Патриарх Кирилл поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал помощи Божией, крепости сил, мужества в преодолении жизненных невзгод. Он отметил, что препятствия и трудности иногда исходят от врага рода человеческого, но молитва, вера и сила духа разрушают замыслы лукавого. Патриарх пожелал всем проходить жизненное поприще во славу и благополучие Церкви и во спасение каждого человека.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026