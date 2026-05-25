Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Патриарху Кириллу за литургией в храме Христа Спасителя

Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве совершил 24 мая Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. В этот день православная церковь отмечает память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, и празднует День славянской письменности и культуры.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей сослужил Его Святейшеству за литургией. Вместе с ним Патриарху Кириллу сослужили митрополит Ювеналий (Поярков), митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (глава Среднеазиатского митрополичьего округа), митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел (Патриарший наместник Московской митрополии), митрополит Минский и Заславский Вениамин (Патриарший экзарх всея Беларуси), митрополит Воскресенский Григорий (управляющий делами Московской Патриархии) и другие иерархи Русской Православной Церкви.

В богослужении приняли участие представители Поместных Православных Церквей, благочинные и духовенство города Москвы и Московской митрополии. Патриарший хор храма Христа Спасителя под руководством регента И.Б. Толкачева и хор духовенства Московской митрополии под управлением иерея Сергия Голева исполнили богослужебные песнопения.

Телеканалы «Союз» и «Спас», а также официальный сайт Русской Православной Церкви Патриархия.ru вели прямую трансляцию Патриаршего богослужения.

По окончании литургии служители церкви совершили славление равноапостольным Мефодию и Кириллу. Затем участники богослужения возгласили многолетие тезоименитому Святейшему Патриарху Кириллу.

Предстоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом. Святейший Патриарх Кирилл поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал помощи Божией, крепости сил, мужества в преодолении жизненных невзгод. Он отметил, что препятствия и трудности иногда исходят от врага рода человеческого, но молитва, вера и сила духа разрушают замыслы лукавого. Патриарх пожелал всем проходить жизненное поприще во славу и благополучие Церкви и во спасение каждого человека.