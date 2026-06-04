Сбер и РПЦ развивают цифровые сервисы для добровольных пожертвований

Сбер совместно с Русской православной церковью развивает цифровые сервисы для добровольных пожертвований. Новые решения помогают сделать привычные формы поддержки храмов и монастырей более удобными для прихожан, паломников и туристов, сохраняя уважение к традициям церковной жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

В 2025 году Сбер запустил в пилотном формате два решения: сервис для пожертвований через приложение и инструмент поддержки храмов с помощью QR-кода. По итогам пилотных проектов сервисы подтвердили свою востребованность и сейчас переходят к этапу масштабирования.

Один из сервисов реализован с дочерней компанией Сбер2В. Пользователь может найти храм или монастырь в Геопэй Сбер2В, открыть карточку объекта и сделать добровольное пожертвование. Средства поступают на расчётный счёт храма или монастыря. Поддержать РПЦ можно как во время посещения, так и дистанционно, например при планировании паломнического или туристического маршрута.

Ещё одно решение для добровольных пожертвований позволяет поддержать храм с помощью QR-кода, размещённого на территории храма. Прихожанин может отсканировать код камерой телефона, выбрать сумму и удобный способ оплаты. Сейчас сервис уже действует в 170 храмах, его география продолжает расширяться.

«Технологии становятся по-настоящему ценными, когда помогают людям в повседневной жизни и делают важные действия проще. Для многих прихожан и паломников пожертвование храму — это естественная форма участия и поддержки. Наша задача — сделать этот путь удобным, понятным и доступным, не меняя саму традицию. Поэтому мы развиваем решения, которые позволяют поддержать храм или монастырь в несколько касаний: через Геопэй Сбер2В, а также с помощью QR-кода в храме», - первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Развитие таких сервисов особенно актуально на фоне роста внутреннего туризма и интереса к паломническим маршрутам. Храмы и монастыри становятся важными точками притяжения в регионах России, а цифровые платежные инструменты позволяют сделать взаимодействие с ними более удобным для разных категорий посетителей.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.