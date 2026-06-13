Конференция «Москва — Третий Рим» пройдёт в псковском Спасо‑Елеазаровском монастыре

XII ежегодная научная конференция «Москва — Третий Рим» состоится 20 июня в Спасо‑Елеазаровском монастыре в деревне Елизарово Псковского округа. Мероприятие посвящено 260‑летию принесения чудотворного византийского образа Спаса Всемилостивого в Елизаровский монастырь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

Конференция будет проходить в Духовно-просветительском центре Спасо-Елеазаровского монастыря в течение одного дня, открытие в 10.00.

Для участия в конференции в качестве посетителя нужно зарегистрироваться. Ссылка на регистрацию опубликована в официальном сообществе Псковской епархии Русской Православной Церкви в соцсети «ВКонтакте».

Контактная информация: +79052388882.