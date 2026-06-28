Школа звонарей при храме великомученика Димитрия Солунского открывает новый набор

Занятия в новой группе Школы звонарей при храме святого великомученика Димитрия Солунского города Пскова по обучению знаниям и навыкам колокольного звона стартуют 12 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

К обучению приглашаются мужчины и женщины, а также подростки от 14 лет. Наличие музыкального образования у претендентов приветствуется, но не является обязательным условием приема.

Обучение проводится по авторской методике руководителя Школы звонарей Игнатия Шешукова — мастера колокольного звона с более чем 20-летним стажем звонов в храмах различных городов России.

В программу обучения входят теоретические и практические занятия с преподавателями, а также самостоятельные занятия на учебной звоннице. Все выпускники Школы звонарей, прошедшие полный курс, получают достаточные теоретические знания и необходимый набор практических навыков для колокольного звона. Обучение завершается экзаменом и вручением документа, подтверждающего уровень квалификации звонаря.

Узнать подробную информацию и записаться в Школу звонарей можно по телефону +7 (911) 894-26-36.