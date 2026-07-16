Электрозвонарь появился в Мирожском монастыре

Колокольный звон в стенах древнего Мирожского монастыря, где хранятся уникальные фрески домонгольского периода, теперь исполняет электрозвонарь. Его установили на колокольне Стефановской церкви. Он имитирует движения человека-звонаря и может воспроизвести любой из запрограммированных звонов.

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Можно включить разные вариации. Есть праздничная литургия. Всего в программе предусмотрено 78 звонов. Автоматизированная система управляет 11 колоколами. Она не заменяет звонаря, а лишь помогает ему, сообщает ГТРК «Псков».

Колокольня, возведенная в позапрошлом столетии, обрела свой новый голос в этом году. Специально для Мирожского монастыря на заводе в Ярославской области отлили колокола по старинной технологии. Постепенно свой исторический облик восстанавливает и сама Стефановская церковь. Реставраторы бережно возвращают памятнику XVII века былую красоту.

На время строительных работ внутреннее убранство храма перенесли во временное помещение. Ни на день в древней православной обители не прекращаются богослужения.