Ежемесячный крестный ход вокруг города Пскова состоялся 15 июля, в праздник Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Матвей Елисеев

В июле крестным ходом вокруг Пскова прошли прихожане храма Богоявления Господня города Пскова.

Крестный ход начался с молебна, который совершил настоятель храма протоиерей Виктор Кулев. Часть пути вокруг города крестоходцы проделали пешком, а часть – на автобусе. Во время поездки и крестного хода совершалось пение молитвословий Господу Богу, Пресвятой Богородице и святым угодникам Божиим.