Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского празднуют сегодня православные

День памяти преподобного Сергия Радонежского для православных россиян имеет особое значение: основатель Троице-Сергиева монастыря, он считается небесным покровителем России. По сути, это был первый святой, который появился на Руси после избавления от татаро-монгольского ига.

В крещении преподобный Сергий получил имя Варфоломей. Очень рано ему, сыну ростовских бояр, было предсказано великое будущее. Согласно житию, еще находясь в материнской утробе, когда его мать молилась в храме, младенец трижды издал крик. И родители, и приходский священник поняли это необычайное явление как знак, что будущий ребенок прославит своей жизнью Святую Троицу. Подобное предзнаменование имело место и в детские годы Варфоломея: однажды, когда он пас лошадей своего отца, то увидел таинственного странника, который благословил его и предрек, что он прославит Бога своею жизнью.

С детства Варфоломей был очень благочестив, усерден в трудах и молитве. Впоследствии вместе с братом Стефаном он удалился для пустынножительства в лес (в 12 верстах от Радонежа). Там они построили келью и небольшой храм, который в 1335 году был освящен в честь Святой Троицы. Но Стефан не выдержал трудностей отшельничества, ушел в Москву, и Варфоломей остался в одиночестве. В 1337 году он постригся в иноческий чин с наречением имени Сергия.

Более года Сергий провел в полном одиночестве и молитве. Слух о его подвижнической жизни разошелся по окрестностям. Постепенно здесь возникло целое поселение отшельников — так зарождалась Троице-Сергиева лавра, духовный центр русского православия.

В государственную историю России Сергий Радонежский вошел как человек, который помог объединиться разрозненным русским князьям и предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Благословив князя на битву с Мамаем, преподобный дал ему в сподвижники двух лучших своих иноков — Александра Пересвета и Андрея Ослябю.

Пророчество преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября (по старому стилю) 1380 года, в день праздника Рождества Богородицы, русские воины одержали полную победу над ордынскими полчищами, положив начало освобождению Русской земли.

Сергий скончался 25 сентября (по старому стилю) 1392 года. Через 30 лет, в 1422 году, были найдены нетленными его мощи и одежды, и в 1452 он был причислен к лику святых. Мощи преподобного Сергия Радонежского находятся в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, пишет calend.ru.