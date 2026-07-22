В братском корпусе Стефановской церкви в Пскове завершают воссоздание тамбура одного из входов

В братском корпусе Стефановской церкви Мирожского монастыря завершаются работы по воссозданию тамбура одного из входов, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В основе проекта - исторические образцы аналогичных построек. Использована материалы из сосны и ели. Профиль доски обрабатывается в мастерских на строительной площадке. Вагонка представляет собой точную копию доски, которой обшито соседнее здание старого братского корпуса.

В братском корпусе проведена реставрация со стороной фасадов на нижнем и верхнем ярусах. Проведена вычинка и замена камня, зачеканены швы. Стены подготовлены под штукатурку. Продолжаются работы в интерьерах. Удалены поздние перегородки, ведется прокладка коммуникаций.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403/1404 (по списку П3Л – в 1404-1405) годах при игуменстве Карпа Черноризца.

По данным археологических исследований 1974 года, при вскрытии культурного слоя к северо-западу от существующей церкви был обнаружен фундамент первоначальной постройки, датированной XV веком и атрибутированной как первая Стефановская церковь 1403/1404 годов.

В конце XVII века церковь перестроена заново на прежнем месте и освящена в 1713 году.

Помещениям трапезной и братского корпуса в ходе реставрации возвращены исторические планировки, нарушенные в позднее время.