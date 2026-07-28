День Крещения Руси отмечают сегодня

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, установленная в 2010 году Федеральным законом «О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник установлен в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

С предложением придать этому историческому событию государственный статус выступила Русская православная церковь. А в Федеральном законе утверждение данного праздника на государственном уровне звучит так — это «юридическое закрепление в качестве памятной даты важного исторического события, оказавшего значительное влияние на общественное, духовное и культурное развитие народов России и на укрепление российской государственности».

Датой для праздника было выбрано 28 июля — в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко. Владимир был внуком великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе и старалась привить своему потомку любовь и уважение к христианской вере.

Существует легенда о том, как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы.

Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города. Однако Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования.

Впервые празднование Дня крещения Руси прошло в 1888 году, когда со времени принятия христианства отмечалось 900 лет. Спустя 100 лет — в 1988 году — в СССР торжественно отметили 1000-летие Крещения Руси. Тогда юбилейные мероприятия прошли в Москве, Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург), Киеве, Великом Новгороде и других городах, пишет Calend.ru. В 2008 году Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника. А по благословению патриарха Кирилла, ровно в полдень в этот день совершают праздничный колокольный звон.

Сегодня День Крещения Руси отмечается по всей стране на государственном уровне. В разных российских городах в честь праздника проходят массовые культурные, благотворительные, богословские и просветительские мероприятия, крестные ходы, тематические выставки и телепрограммы. Их основная цель — укрепить в общественном сознании представления о крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов.