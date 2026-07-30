В церкви Вознесение Господне в Порховском округе завершены реставрационные работы лепного декора

В церкви Вознесение Господне в деревне Бельское Устье Порховского муниципального округа завершены работы по реставрации лепного декора интерьеров, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Фотографии и видео: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области»

Внутренний декор церкви Вознесения Господня в Бельском Устье уникален для Псковской области и представляет собой богатую лепнину в стиле раннего классицизма с элементами барокко, включающую гирлянды, венки и розетки, а также огромный кессонный купол.

Масштабный кессонный купол имеет квадратные углубления, в которые вмонтированы декоративные элементы нежно-розовых оттенков. Мастера воссоздали изначальные рельефные гирлянды, растительные венки и изящные розетки на стенах и сводах.

В ходе реставрационных работ специалисты точно подобрали исторические выкраски для лепного убранства и плоскостей стен.

️Церковь Вознесения Господня является самым большим вотчинным храмом в Псковской области, построен по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Кожина, который родился в 1753 году в его имении Бельское Устье Порховского уезда в 1796 году.

️Церковь была сооружена без придела и в конце XIX века стала трехпрестольной: Вознесения Господня, Апостола Петра и Рождества Богородицы.

В 1920-21 годах храм посещали обитатели колонии Дома искусств, которые спасались в это время в Бельском Устье от голода в Петрограде, это знаменитые писатели, поэты и художники Корней Чуковский, Мстислав Добужинский, Владислав Ходасевич, Владимир Милашевский, Евгений Замятин, Михаил Зощенко, Осип Мандельштам, Николай Радлов и другие.

Церковь Вознесения Господня в Бельском Устье оставалась действующей вплоть до 1960-х годов прошлого столетия, пока землю, на которой она находится, не передали школе-интернату, после чего она оказалась на территории детского учреждения и по тогдашним законам неизбежно должна была быть закрыта.

Ничего из внутреннего убранства храма не сохранилось, кроме деревянного иконостаса конца XIX века, который находится теперь в приделе храма Жён-Мироносиц в Пскове.

️Церковь оставалась действующей вплоть до 1960-х годов прошлого столетия. Более 50 лет находилась в заброшенном состоянии. Реставрация началась в 2018 году. Проходила в три этапа, с большими перерывами. ️АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области» к работе с памятником архитектуры приступило в 2023 году.

В настоящее время завершена основная часть ремонтно-реставрационных работ на этом знаковом объекте культурного наследия Псковской области. Приведено в порядок всё снаружи и внутри: от кровли и стен до алтаря и лепного декора.