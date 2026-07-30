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Часовню во имя святых Бориса и Глеба освятят в великолукской деревне Жигари

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Освящение часовни во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба состоится в деревне Жигари Великолукского округа 6 августа в 11:00, в день памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, первых русских святых, небесных покровителей Русской земли, сообщили в Великолукской епархии.

Фотографии: Великолукская епархия 

Когда-то это место называлось Борисоглеб. Точная дата постройки первой церкви на этом месте неизвестна. В документах 1805 года она уже упоминается как ветхая. В 1836 (1837) году на средства, выделенные государством, рядом со старой церковью было построено новое деревянное здание с деревянной колокольней над притвором.

Храм имел только один престол, во имя Святых Благоверных князей Российских Бориса и Глеба.

К нему были приписаны три часовни: каменная на Борисоглебском кладбище, построенная на средства помещика Пятина, деревянная на Пестриковском кладбище и часовня на кладбище в Заречье, построенная на средства церковного старосты Е. Емельянова. Служили в храме священник, псаломщик и просфорня.

С марта 1886 года при храме действовала церковно-приходская школа. Были также открыта школа грамоты и школа в селе Борисоглеб, здание для которой построили в 1899 году.

В настоящее время от церковных построек остался только небольшой кусочек фундамента храма, на котором установлен поклонный крест.

 

Строительство часовни началось в 2022 году по инициативе местных жителей.

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