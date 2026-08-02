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Епископ Варнава совершил монашеский постриг в строящейся обители в деревне Вехно

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Епископ Великолукский и Невельский Варнава совершил монашеский постриг послушника Иоанна Иваниди в строящейся монашеской обители деревни Вехно Новоржевского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

Владыка Варнава провел обряд после всенощного бдения в храме Милостивой (Киккской) иконы Богородицы Братского корпуса обители. Архиерей нарек послушника Иоанна Иваниди именем Пантелеймон в честь святого великомученика Пантелеймона.

Во время всенощного бдения вместе с епископом Варнавой молились наместник Свято-Успенского Святогорского монастыря игумен Василий и братия монастыря.

«Сердечно желаем монаху Пантелеймону (Иваниди), чтобы Господь укрепил его духовные и телесные силы, помог совершить добрый подвиг в равноангельном чине монашеском и с благодатной помощью Божией достичь спасения!» - пожелали представители епархии.

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