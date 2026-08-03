Вечер памяти отца Павла Адельгейма и артиста Виктора Яковлева пройдет в Пскове

5 августа в 16.00 в Малом зале (фойе) Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится поэтический вечер «Сохранение памяти». Он пройдет в очередную годовщину трагической гибели псковского священника Павла Адельгейма и будет посвящен памяти отца Павла и заслуженного артиста России Виктора Яковлева, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.
Виктор Яковлев скончался 9 апреля 2026 года после тяжелой болезни. В течение двенадцати лет он был бессменным организатором и участником августовских встреч, посвященных Павлу Адельгейму. В этом году памятные мероприятия впервые пройдут без него.
Организаторы вечера приглашают на встречу всех, кто знал и помнит иерея Павла Адельгейма и Виктора Яковлева.
Вход на поэтический вечер «Сохранение памяти» свободный.
Также 5 августа в 9.00 в храме святых Жен Мироносиц пройдет божественная литургия, в 10.45 панихида на могиле отца Павла Адельгейма.